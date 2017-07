Lana del Rey und die amerikanische Wirklichkeit

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 31.07.2017 | 05:33 Min.

In ihren Musikvideos wirkt sie manchmal wie aus Plastik: Lana de Rey. Ihre übervollen Lippen, das schmale Näschen, die Haare. Aber die Kunstfigur scheint in der Wirklichkeit angekommen zu sein - denn unser Musikkritiker Christoph Möller entdeckt auf ihrem neuen Album "Lust for Life" immer wieder auch politische Anspielungen.

