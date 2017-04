Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ausstellung "Bildersturm" in Bonn

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 25.04.2017 | Länge: 05:39 Min.

"Bildersturm 2017" lautet der Titel eines Ausstellungsprojekts in Bonn zum 500-jährigen Gedenken an die Reformation. Sechs Künstlerinnen und Künstler in sechs evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Bonns fragen in ihren Werken nach der Bedeutung der Bilder heute. Dorothea Breit hat die Ausstellung besucht. | audio