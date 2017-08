Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zwischen Kunst, Design und Mode

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 24.08.2017 | Länge: 05:35 Min.

Die holländische Künstlerin Jorieke Tenbergen sampelt alles, was ihr in Printmedien, in der digitalen Netzkultur oder in der Kunstwelt begegnet. Das Museum Folkwang in Essen widmet ihr nun eine Ausstellung. Thomas Frank hat sie sich angeschaut. | audio