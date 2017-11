Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Museum für Gegenwartskunst Siegen: Takako Saito "You and me"

WDR 3 Mosaik | 13.11.2017 | Länge: 09:35 Min.

Die Ausstellung "Takako Saito. You and Me" im Museum für Gegenwartskunst Siegen ist retrospektiv angelegt. Sie zeigt Werke der japanischen Künstlerin, die seit 1978 vorwiegend in Düsseldorf lebt und arbeitet. International bekannt wurde sie durch Objekte, Performances und Aktionen im Kontext von Fluxus. Kurator Johannes Stahl stellt sie in Mosaik vor. | audio