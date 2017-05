Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Folge 2: Bilanz von Regierung und Opposition

WDR 5 Westblick - Serien | 03.05.2017 | Länge: 15:13 Min.

Was haben Landesregierung und Opposition seit der letzten Landtagswahl in NRW geschafft und was nicht? Was stand im Koalitionsvertrag und wurde nie eingelöst? Und was ist eigentlich mit den Piraten passiert, die bei vor fünf Jahren noch so gehypt wurden? Darauf gibt es in diesem Podcast Antworten. Von: Lena Sterz | audio