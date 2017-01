Kanzler-Coaching-Camp

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hintergrund Deluxe: Klimaneutrales Weihnachten

WDR 5 Satire deluxe - Beiträge | 17.12.2016 | Länge: 07:34 Min.

Allüberall auf den Tannenspitzen sehen wir goldene Lichtlein blitzen und geraten in einen Kaufrausch, der gar nicht enden will. Wir reißen den unglaublichsten Kitsch aus den Regalen oder bestellen ihn im Netz und lassen ihn uns nach Hause liefern von übermüdeten, unterbezahlten Paketausfahrern, die in zweiter Reihe parken, während sie mit einem Arm voller Päckchen den 5. Stock erklimmen. Denkt da noch jemand an die unglaubliche CO2-Bilanz, die dieses Fest der Liebe unserem Planeten hinterlässt? | audio