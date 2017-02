Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hintergrund deluxe - Kanzlerkandidaten der SPD

WDR 5 Satire deluxe - Beiträge | 28.01.2017 | Länge: 09:44 Min.

Er isses, der Schulz. SPD Kanzlerkandidaten. Seine erste Rede war ja noch nicht so der Knaller. Aber mit Henning Bornemannn und Axel Naumer hat er sich jetzt vorzögliche Redenschreiber ausgesucht, die in der Geschichte wühlen. Wer war denn so alles Kandidat? | audio