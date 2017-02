Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Häusertausch im Urlaub – die Erfahrungen von Maike Just aus Bonn

WDR 5 Profit - aktuell | 11.02.2017 | Länge: 04:43 Min.

Maike Just aus Bonn und ihre Familien haben schon zehn Mal ihr Bonner Zuhause mit anderen getauscht. Besonders gut haben ihnen die Osterferien in Stockholm gefallen – auch das Auto der schwedischen Familie konnten sie benutzen. „Schlechte Erfahrungen haben wir noch nie gemacht“, sagt Maike Just. | audio