Hohles Frackingverbot?

Audio: EU-Jobgarantie scheitert

WDR 5 Politikum - Wiedervorlage | 07.03.2017 | Länge: 03:15 Min.

"Jugendgarantie" heißt eine Jobinitiative der EU, die im Kampf gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit vor allem in Südeuropa 15 Milliarden Euro aufgelegt hatte. Aber z.B. in Spanien kommt das Geld wegen mangelhafter Arbeitsvermittlung nicht bei den jungen Menschen an und wird von Unternehmen ausgenutzt. | audio