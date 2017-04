Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Frankreich vor der Wahl (3/5): Bauern gegen extreme Politiker

WDR 5 Morgenecho - Serie | 20.04.2017 | Länge: 03:30 Min.

Wahlen werden in Frankreich nicht ohne die Landwirte gewonnen. Das hat Tradition – so wie ihre Proteste gegen den in ihren Augen verzerrten Wettbewerb und zu niedrige Erzeugerpreise. Marcel Wagner war in der Bretagne und hat einen Bauern getroffen, der die Zeichen der Zeit erkannt hat. | audio