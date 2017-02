Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Brause besteuern

WDR 5 Politikum - Gespräch | 01.02.2017 | Länge: 06:23 Min.

Nach Mexiko oder Ungarn wäre auch in Deutschland die Zeit reif für eine Steuer auf zuckrige Getränke, meint Stefan Lhachimi, der in Bremen Gesundheitspolitik erforscht. Wenige Kalorien sind so problematisch wie die aus Softdrinks. | audio