Audio: Rassenideologien auch in Europa?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 16.08.2017 | Länge: 06:09 Min.

US-Präsident Trump hat die rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville nur indirekt verurteilt. Auch der "White Power"-Bewegung verdankt er seinen Wahlsieg. Wie stark ist die Bewegung in Europa? Fragen an Susan Arndt von der Universität Bayreuth. | audio