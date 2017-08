Was will Nordkorea? - Rüdiger Frank

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 22.08.2017 | 22:41 Min.

Mit "Feuer und Zorn" will US-Präsident Trump ihm entgegentreten, dem nordkoreanischen Machthaben Kim-Jong-un, der mit immer weiter reichenden Raketen, mit Atombomben bestückt, die USA bedrohen könnte. Was will Nordkorea? Gast: Rüdiger Frank, Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität Wien; Moderation: Sabine Brandi

