Audio: Wie bewusst wählen wir?

WDR 5 Politikum - Gespräch | 18.07.2017 | Länge: 05:25 Min.

Die Steuergerechtigkeit in Deutschland lässt zu wünschen übrig und die SPD will das ändern. Trotzdem steht sie in Umfragen bescheiden da. Wie ist das zu erklären? Haben die meisten Wähler keine Ahnung von Parteiprogrammen? Nein, sagt der Politikwissenschaftler Tilman Mayer. Den Wählern gehe es nicht in erster Linie um ihr eigenes Portemonnaie. | audio