Audio: Blühende Oasen in Marokko

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 24.08.2017 | Länge: 20:39 Min.

Je rarer das Wasser, desto wichtiger das Grün: In der arabischen Kultur symbolisieren Gärten das Paradies. Die Palmenoase in Marakesch ist mit der Ankunft der Araber entstanden. Ein Besuch in einer prächtigen Landschaft. - AutorIn: Conny Frühauf | audio