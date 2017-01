Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hörprobe: Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau

WDR 5 Dok 5 Das Feature - Hörprobe | 05.02.2017 | Länge: 02:08 Min.

Verschwörungstheorien boomen. Seit einiger Zeit sickern abstruse Theorien, die früher kaum jemand ernst genommen hat, in den Mainstream ein. Im Netz gibt es unzählige Blogs, Seiten und Foren, in denen Verschwörungstheorien diskutiert werden. Aber wie funktionieren Verschwörungstheorien? Ausstrahlung am 5. Februar 2017 und danach auch zum Download im WDR Featuredepot. Von: Christian Schiffer und Christian Alt ; Redaktion: Dorothea Runge; Produktion: BR/DLF 2016 | audio