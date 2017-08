Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Afrikanische Rückkehrer bauen ihr Land auf

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 31.07.2017 | Länge: 20:38 Min.

In einigen afrikanischen Ländern ist die Wirtschaft in den vergangenen 15 Jahren durchschnittlich um mehr als fünf Prozent pro Jahr gewachsen. Viele junge Leute, die in Übersee studiert haben, kehren in ihre Heimatländer. - AutorIn: Bettina Rühl | audio