Zeugnistag in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 14.07.2017 | 03:45 Min.

In NRW ist letzter Schultag. Doch bevor es in die Sommerferien geht, gibt es: Zeugnisse. Solveig Bader hat sich in einer Grundschule und einem Gymnasium umgehört, wie die Stimmung unter Schülern und Lehrern so kurz vor den Ferien ist.

