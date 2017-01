Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wilde Müllkippen in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 09.01.2017 | Länge: 04:49 Min.

"Wilde Müllkippen" werden immer mehr zum Problem in den Städten. An Mülltonnen und Recyclinghöfen mangelt es nicht, aber offenbar an Respekt einiger Menschen gegenüber Umwelt und Mitbürgern. Solveig Bader hat ein Müllentsorger-Team begleitet. | audio