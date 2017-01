Wie gefährlich sind Reichsbürger in NRW?

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 13.01.2017 | 04:31 Min.

Die öffentlichen Diskussionen über so genannte Reichsbürger schlagen hoch - spätestens seit in Bayern Ende Oktober ein Anhänger bei einem SEK-Einsatz einen Polizisten erschoss. Auch in NRW wächst diese Szene. Eine Spurensuche von Philipp Taudien.

