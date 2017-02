Ungeliebter Job: Schulleitung

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 15.02.2017 | 03:53 Min.

Viele Grundschulen in Nordrhein-Westfalen klagen über unbesetzte Leitungsstellen. So gibt es etwa an der Hohenzollern Schule in Recklinghausen seit vier Jahren eine kommissarische Rektorin. Regina Völz liefert Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

