Audio: Flüchtlingskrise in NRW - Zwei Jahre danach

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 18.08.2017 | Länge: 03:53 Min.

Zwei Jahre ist es her, dass über die Balkanroute eine Vielzahl von Flüchtlingen nach Deutschland und auch nach NRW kam. Wie sieht es mittlerweile mit ihrer Integration aus? Was können sie an Jobs übernehmen? Haben sie eine Wohnung? Moritz Börner berichtet. | audio