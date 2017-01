Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schul-Asse gesucht

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 26.01.2017 | Länge: 03:54 Min.

Begabungen erkennen und flexibel fördern: Das Land NRW will in den nächsten drei Jahren 23 Schulen zu Beratungszentren ausbauen. Wie kann das funktionieren? Thomas Mau hat eine Gemeinschaftsgrundschule in Hagen besucht. | audio