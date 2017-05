Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Kippenverbot in Kneipen

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 28.04.2017 | Länge: 03:53 Min.

Am 1. Mai 2013 trat in NRW das Nichtrauchergesetz in Kraft. Haben Gastwirte tatsächlich Umsatzverluste erlitten? Und wie finden die Gäste die inzwischen auch in NRW rauchfreien Gaststätten? Bettina Papenfuß hat sich umgehört. | audio