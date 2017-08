Schiffsdiesel belasten Rhein

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 5 Europamagazin Ganze Sendung (22.08.2017)

WDR 5 Europamagazin | 22.08.2017 | Länge: 40:48 Min.

Nach Anschlägen in Spanien - Enge Kooperation spanischer und belgischer Terrorzellen, Gespräch mit Ralph Sina; Libyen und das Flüchtlingschaos, von Anna Osius; Unseliger Pakt? Italiens Zusammenarbeit mit Libyen in der Flüchtlingskrise, von Jan Christoph Kitzler; Außenansicht mit Derek Scally; Serie Wahl: Die FDP und Europa, von Christina Nagel; Alles Kern, Kurz oder was? Wahlkampf in Österreich, von Clemens Verenkotte; Glamping - Luxuscamping liegt im Trend, von Ludger Kazmierczak. | audio