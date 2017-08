Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Bademeister gesucht

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 03.08.2017 | Länge: 03:56 Min.

Vielerorts in Nordrhein-Westfalen fehlen Bademeister: So blieb etwa in Köln das Hallenbad in Chorweiler für drei Wochen geschlossen. Andere Bäder bieten reduzierte Öffnungszeiten an. Maren Bednarczyk hat sich im Essener Grugabad umgesehen. | audio