Rüstungsgüter - made in NRW

Audio: Teruel - Ein Flughafen als Friedhof für Flugzeuge

WDR 5 Europamagazin Beitrag | 24.01.2017 | Länge: 03:11 Min.

Spanien ist das Land in Europa mit der größten Dichte an Flughäfen: Fast jede noch so kleine Provinz hat ihren eigenen Flughafen - aber oft nicht genügend Passagiere, um die Anlagen wirtschaftlich zu betreiben. Der Flughafen Teruel in Aragón hat deshalb sein Geschäftsmodell geändert: Der Airport dient als riesiger Parkplatz für ausgemusterte Flugzeuge - bis zu 250 Maschinen warten dort auf einen neuen Eigentümer oder auf die Verschrottung. Autor: Oliver Neuroth | audio