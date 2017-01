Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NRW wie geht es dir? Sicherheit

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 02.01.2017 | Länge: 05:13 Min.

Zum Jahreswechsel sollen am Pollmanneck in Duisburg-Marxloh vier Kameras installiert werden. Trägt die Non-Stop-Videoüberwachung wirklich dazu bei, dass sich die Menschen sicherer fühlen? Benjamin Sartory hat in Duisburg nachgefragt. | audio