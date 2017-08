NRW - Zwei Jahre nach der Flüchtlingskrise

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wie geht es den Spielmannszügen in NRW?

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 11.08.2017 | Länge: 03:58 Min.

Fast jedes Wochenende im Sommer kann man in NRW ein Schützenfest besuchen. Und mit dabei sind neben den Schützen auch Musiker. Wen zieht es in die Spielmannszüge und gibt es dort eigentlich genug Nachwuchs? Der Westblick am Morgen von Elfie Schader. | audio