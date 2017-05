Jugendarbeit in NRW

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Kosovo – NRW und zurück

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 04.05.2017 | Länge: 03:53 Min.

Gut integriert, aber abgeschoben: Dieses Schicksal ereilte auch Familie Musa, die vor ihrer Abschiebung in den Kosovo in Neubeckum im Kreis Warendorf zu Hause war. Moritz Börner hat sie in ihrer neuen alten Heimat besucht. | audio