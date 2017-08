Jodtabletten wegen Tihange

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Sicher zur Schule

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 31.08.2017 | Länge: 03:31 Min.

Tausende Erstklässler starten am Donnerstag (31.08.2017) ins Schulleben - und viele Eltern sorgen sich um ihren Schulweg. Viele Kitas in Köln bieten daher mit Sicherheitsexperten der Polizei eine Verkehrsschulung an. Frank Zirpins berichtet. | audio