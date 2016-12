Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Dunkelheit statt "Lichtverschmutzung"

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 21.12.2016 | Länge: 05:36 Min.

Straßenlaternen, Leuchtreklame, angestrahlte Gebäude: In Städten wird auch die längste Nacht des Jahres am Mittwoch (21.12.2016) zum Tag gemacht. Nicht so im Nationalpark Eifel. Im Morgenecho-Interview Harald Bardenhagen, Betreiber der Sternwarte. | audio