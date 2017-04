Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Frankreich vor der Wahl (2/5): Arbeitslos in Lothringen

WDR 5 Morgenecho - Serie | 19.04.2017 | Länge: 03:42 Min.

Eines der größten Probleme in Frankreich ist die hohe Arbeitslosigkeit - vor allem bei jungen Menschen. Leben sie in einer Region, in der Industriebetriebe verschwinden, wird es besonders schwierig - wie in Lothringen. Kerstin Gallmeyer berichtet. | audio