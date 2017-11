Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Studenten: Für 1 Euro ins Theater

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 02.11.2017 | Länge: 03:56 Min.

Für einen Euro ins Theater gehen - für Theaterbegeisterte ein Traum. Studierende der Universität Duisburg-Essen kommen neuerdings in diesen Genuss. Was in den Uni-Städten Bochum und Dortmund bereits üblich ist. Ann-Kristin Pott berichtet. | audio