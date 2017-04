Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Lernen auf der Baustelle

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 25.04.2017 | Länge: 03:44 Min.

Undichte Fenster, bröckelnder Putz, verschmutzte Toiletten: An vielen Schulen in NRW herrschen unzumutbare Lernbedingungen, wie Recherchen des WDR belegten. Wie sieht es heute an den Schulen aus? Sebastian Auer hat sich in Oberhausen umgesehen. | audio