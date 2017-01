Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Rocker: Machtkämpfe in NRW

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 17.01.2017 | Länge: 03:45 Min.

In Köln fielen kürzlich Schüsse auf zwei Cafés: Sie gelten als Treffpunkte der Hells Angels. Doch geben im Rocker-Milieu längst nicht mehr nur eingefleischte Motorradfahrer den Ton an. Oliver Köhler wirft einen Blick auf die Szene in NRW. | audio