Audio: Stadt bekämpft Schrottimmobilien

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen | 10.05.2017 | Länge: 03:12 Min.

Das Nordviertel in Düren ist ziemlich abgewirtschaftet: In Schrottimmobilien leben Menschen, die es nicht mehr schaffen, hier herauszukommen. Nun will die Stadt alle drei Monate "Erfolge" im Viertel präsentieren. Cora Gempf war vor Ort. | audio