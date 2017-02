Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NRW vor der Wahl (2/6): Wohnen

WDR 5 Morgenecho - Serie | 07.02.2017 | Länge: 04:25 Min.

Mietbreisbremse ohne Vollbremsung und zu viel Leerstand: Gegensätzlicher könnten die Probleme auf dem Wohnungsmarkt in NRW kaum sein. In Düsseldorf und Duisburg werden beide sichtbar. Beim Thema Wohnen brauchen Politiker also mehr als eine Lösung. | audio