Wahlplakate: Orientierungshilfe oder Spott-Objekt?

WDR 5 Morgenecho - Reportage | 10.08.2017 | 03:00 Min.

Die Bundestagswahl rückt immer näher: Ab kommender Woche buhlen die Parteien mit Großporträts und Wahlbotschaften überall in Nordrhein-Westfalen um ihre Stimme. Wie kommen die Wahlplakate bei den Wählern an? Olaf Biernat hat in Essen nachgefragt.

Audio Download .