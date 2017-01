Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Arrabiata - Der Buchhändler von Malakal

WDR 5 Morgenecho - Reportage | 24.12.2016 | Länge: 04:57 Min.

Diesmal geht es in Cosmopolitikum mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke in den Südsudan. Dort floriert in einem Flüchtlingslager der Handel mit Büchern: Von der Bibel bis zum Ratgeber für kanadisches Steuerrecht. | audio