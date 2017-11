Merkel auf Klimagipfel

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NRW-Bilanz (4/5): Nach dem Fall – wie geht es der SPD?

WDR 5 Morgenecho - Serie | 16.11.2017 | Länge: 03:52 Min.

Die SPD stand am Wahlabend unter Schock: Es war das schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokraten bei einer Landtagswahl in NRW. Wie haben sie sich in der Opposition eingefunden? Wolfgang Otto berichtet. | audio