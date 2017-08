Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 4 Zur Sache | 11.08.2017 | Länge: 02:01 Min.

Von Irene Geuer. Ab heute ziehen sie wieder los, die Plakatekleber der Parteien. Morgen wird Kanzlerin Merkel in der Dortmunder Westfalenhalle sprechen. Am 24. August ist SPD-Kandidat Schulz in Essen auf dem Willy-Brandt-Platz. Die heiße Phase des Wahlkampfs bricht an. | audio