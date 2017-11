Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neuanfang à la SPD

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 28.10.2017 | Länge: 02:47 Min.

Die Posten in der SPD sind neu vergeben. Doch besetzt sind sie mit alten Bekannten. Ein Neuanfang sähe anders aus – und Andrea Nahles sollte sich schon einmal in Position bringen, meint Daniel Pokraka in seinem Kommentar. | audio