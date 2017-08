Die Terrormiliz IS: fanatisch aber nicht dumm

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 19.08.2017

In Syrien und im Irak ist das Kalifat der Terrormiliz IS womöglich bald Geschichte, aber die Extremistenorganisation hat sich längst darauf eingestellt. Mit Terroranschlägen in Europa will sie den Westen vor sich her treiben. Ein Kommentar von Jürgen Stryjak.

