Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Veggie-Wurst: Des Ministers falsche Prioritäten

WDR 2 Klartext | 28.12.2016 | Länge: 02:35 Min.

Agrarminister Christian Schmidt will Begriffe wie "vegane Wurst" verbieten - sie würden Verbraucher in die Irre führen. Jens Wiening kann darüber in seinem Klartext nur den Kopf schütteln - als stünden im Agrarministerium nicht dringendere Probleme an! Autor: Jens Wiening. | audio