Wie weiter in Sachen Diesel?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 04.09.2017 | 06:08 Min.

Bundeskanzlerin Angela Merkel berät sich mit Bürgermeistern, um drohende Diesel-Fahrverbote in Innenstädten zu verhindern. Vor dem Treffen werden zusätzliche Forderungen laut. Was geht noch kurz vor der Wahl? Fragen an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

