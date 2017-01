Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NRW: Rot-Grün plant die Schuldenbremse "light"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 24.01.2017 | Länge: 04:58 Min.

Die NRW-Landesregierung will die Schuldenbremse in einem einfachen Gesetz verankern - und legt dabei den Ermessensspielraum besonders großzügig aus. Am Dienstag (24.01.2017) findet im Landtag eine Anhörung statt. Ein Gespräch mit Wolfgang Otto, WDR-Korrespondent Landespolitik. | audio