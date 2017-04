Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wundenlecken nach dem Referendum

WDR 5 Morgenecho - Interview | 19.04.2017 | Länge: 05:55 Min.

Das Referendum in der Türkei ist entschieden - was bedeutet das Ergebnis für die türkische Gemeinschaft in Deutschland? Im Morgenecho-Interview Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland. | audio