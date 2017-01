Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NRW-AfD vor der Landtagswahl

WDR 5 Morgenecho - Interview | 28.01.2017 | Länge: 07:20 Min.

Am Sonntag (29.01.2017) trifft sich die nordrhein-westfälische AfD zum Landesparteitag in Oberhausen. Mit welchen Themen will die AfD in den Wahlkampf ziehen? Ein Gespräch mit Marcus Pretzell, dem Landesvorsitzenden der AfD in Nordrhein-Westfalen. | audio