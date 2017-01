Wie bunt ist die Bundeswehr?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 31.01.2017 | 06:32 Min.

Am Dienstag (31.01.2017) findet in Berlin erstmalig ein Workshop "Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr" statt. Im Morgenecho-Interview Marcus Otto vom Arbeitskreis Homosexueller Angehöriger der Bundeswehr e.V.

